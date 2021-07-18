محامي سارة الطباخ يصدر بيانا تحذيريا بشأن عقدها مع الشرنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية للمحامي ياسر قنطوش، على موقع "فيسبوك"، بيانا تحذيريا جديدا بشأن علاقة موكلته المنتجة سارة الطباخ بالفنان محمد الشرنوبي، وحقها في إدارة أعماله، وعدم أحقيته في التعاقد على أي عمل فني دون الرجوع لها وأن يتم ذلك من خلال شركتها.

وجاء في البيان "ينبه مكتب ياسر قنطوش المحامي بصفته المستشار القانوني للمنتجة سارة الطباخ بأن العقد المبرم بينها وبين المطرب محمد الشرنوبي مازال ساريا ولم تصدر أية أحكام قضائية بفسخ التعاقد وأنها الوكيل الحصري لكافة أعماله الفنية".

ويهيب المستشار القانوني على كل الجهات الرسمية وشركات الإنتاج عدم التعامل مع الشرنوبي إلا من خلال وكيلته الحصرية المنتجة سارة الطباخ، خاصة بعد ما أقرت كل النقابات الفنية بصحة العقد وأحقية سارة الطباخ.

وتشهد ساحات محاكم الجيزة والشيخ زايد، تداول العديد من القضايا بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، بعضها يخص التعاقد، والآخر اتهامات بالتبديد.