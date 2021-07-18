"حدثا عظيما".. بهذه الطريقة شريهان تروج لـ"كوكو شانيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة شريهان لمسرحية "كوكو شانيل" المقرر عرضها يوم ٢٠ يوليو المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، عبر منصة شاهد.

ونشرت شريهان عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورا من العرض المسرحي "كوكو شانيل"، وعلقت: "الاهتمام بالتفاصيل يصنع حدثا عظيما، وهذه مسؤولية كل إنسان وبالأخص الفنان".

وتعود النجمة شريهان للفن بعد ٢٠ عاما من الغياب، وتقدم خلال المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

العرض المسرحي "كوكو شانيل" يأتي برعاية هيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة "العدل جروب"، تأليف مدحت العدل.