بالصور| عبدالرحيم كمال يوقع روايته "أبناء حورة" في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وقع السيناريست والكاتب الروائي عبد الرحيم كمال مساء أمس السبت روايته الجديدة "أبناء حورة" في تمام السابعة مساء بمكتبة ديوان في مصر الجديدة.

شهدت الاحتفالية حضور: مدير التصوير الكبير سامح سليم والمخرج مجدي أحمد علي والمخرجة نيفين شلبي والسيناريست ناصر عبدالرحمن والفنانة منى المراغي والفنانة سلمى غريب والفنان سامح السيد .

والذين حرصوا على حضور حفل التوقيع رغم تزامنه مع مباراة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحكي الراوية قصة سيدة تدعى حورة وأولادها "نور الطريق جمال" و"حُسن الجوار جمال" و"سيف القضاء جمال".

يذكر أن عبدالرحيم كمال كتب عددا من الأعمال الروائية إلى جانب المسلسلات التليفزيونية، مثل: "الخواجة عبد القادر" و"ونوس" و"شيخ العرب همام"، "القاهرة كابول"، "نجيب زاهي زركش"، و"الرحايا" و"يونس ولد فضة" و"الكنز".