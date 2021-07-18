كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 06:57 مساءً - كشف المخرج ” ماندو العدل ” عن نجاته من موت محقق غرقا أثناء السباحة في أحد الشواطئ يوم أمس السبت وذلك بعد مساعدة أحد الأشخاص له .
فكتب ماندو العدل في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” النهاردة نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس .. دخلت جوة شوية وبعدين حسيت إنى تعبان ومش قادر أقف حتى فى المياه وماليش طول ” .
وتابع : ” عومت عشان أرجع والمسافة كانت بعيدة .. ابتدى نفسى يروح وبقيت حتى مش قادر أرجع على الشط .. لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عنى شوية قعدت أنادى وأشاورله فجالى وسحبنى لغاية ما بقى ليا طول كنت روحت فيها .. الحمد لله على كل حال وشكرا للى أنقذنى ويارب حسن الخاتمة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج مصري شهير يكشف عن نجاته من الموت غرقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.