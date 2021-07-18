شاهد : والدة ريهام حجاج في أحدث ظهور لها .. هل تشبه إبنتها ؟

كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 06:57 مساءً - عايدت الفنانة ” ريهام حجاج ” والدتها بمناسبة عيد ميلادها في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

فنشرت ريهام حجاج صورة لوالدتها كتبت في تعليقها عليها : ” كل سنة وأنتي طيبة يا مامي يا حبيبتي .. ربنا يخليكي لينا ويديكي الصحة والعافية وطولة العمر وكل عيد ميلاد وانتي منورنا حياتنا .. بحبك قوي ” .