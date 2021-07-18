كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 06:57 مساءً - عايدت الفنانة ” ريهام حجاج ” والدتها بمناسبة عيد ميلادها في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .
فنشرت ريهام حجاج صورة لوالدتها كتبت في تعليقها عليها : ” كل سنة وأنتي طيبة يا مامي يا حبيبتي .. ربنا يخليكي لينا ويديكي الصحة والعافية وطولة العمر وكل عيد ميلاد وانتي منورنا حياتنا .. بحبك قوي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : والدة ريهام حجاج في أحدث ظهور لها .. هل تشبه إبنتها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.