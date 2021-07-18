القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان في دورته ال 74، برئاسة المخرج الأمريكي سبايك فوز فيلم “Titane” للمخرجة جوليا دوكورنو بالسعفة الذهبية، وهي ثانى مخرجة تفوز بجائزة السعفة الذهبية في تاريخ المسابقة بعد فيلم The Piano عام 1993.

وشهد حفل إعلان جوائز الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، إعلان منح الجائزة الكبرى مناصفة بين فيلم الدراما “A Hero” للمخرج أصغر فرهادي والفيلم الفنلندي “Compartment No. 6” للمخرج جوهو كوسمانين، أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت مناصفة أيضا لفيلمى “Memoria”الذي فاز مخرجه التايلاندى أبيشاتبونج ويراسيتاكول بالسعفة الذهبية من قبل عن فيلم Uncle Boonmee عام 2010، وفيلم “Ahed’s Knee” للمخرج ناداف لبيد.

وفاز الفرنسي ليوس كاراكس بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه “أنيت”، وحصل “كاراكس” البالغ الستين على الجائزة بعد تسع سنوات على فيلمه الأخير “هولى موتورز”، وقد شاركته فرقة “سباركس” الأمريكية الشهيرة فى كتابة سيناريو وموسيقى “أنيت” الذي عُرض في افتتاح المهرجان.

وتسلم الجائزة الموسيقي رون مايل نظراً إلى غياب المخرج، وقال عنه إنه “ليس مخرجاً فرنسياً عظيماً فحسب، بل صانع أفلام ضخم.. للأسف لم يستطع ليوس كاراكس الحضور بيننا.. كان يعاني مشكلة في أسنانه.. لكننا سعداء بفوزه بهذه الجائزة”.

فازت الممثلة النرويجية رينات رينسف، بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 74، وذلك عن دورها في فيلم “The Worst Person in the World” للمخرج واكيم ترير.

فاز الممثل Caleb Landry Jones أفضل ممثل من مهرجان كان السينمائي الدولي وذلك عن الفيلم الأسترالي Nitram بدورته رقم 74 لعام 2021.

فاز الفيلم الياباني Drive My Car جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان وهو فيلم درامي ياباني شارك في تأليفه وإخراج ريوسوكي هاماجوتشي عام 2021، استنادًا إلى القصة القصيرة التي تحمل الاسم نفسه لهاروكي موراكامي من مجموعة قصصه القصيرة لعام 2014 “رجال بلا نساء”. تم اختياره للتنافس على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2021.