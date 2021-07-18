بالصور – النجمة العالمية ليندسي لوهان في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تصدّرت النجمة الأميركية ليندسي لوهان “ترند” موقع “تويتر” في لبنان إثر انتشار صور لها برفقة أصدقائها في منطقة حمّانا الجبلية في لبنان، من دون الكشف عن تفاصيل زيارتها إلى بلد الأرز.

وكانت لوهان قد احتفلت بعيد ميلادها الخامس والثلاثين منذ أسبوع في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

يُذكر أنّ تقارير كثيرة تحدثت عن تحول لوهان الى الإسلام، بعد انتشار صورة لها حاملة القرأن الكريم بيدها في عام 2015.

وأجابت لوهان على التساؤلات في مقابلة حصرية مع صحيفة “صن” البريطانية، مؤكدةً أنها تدرس الإسلام. وقالت: “انا شخص روحاني جداً، وأنا حقاً على استعداد للتعلم”. وأضافت: “هل لدى أي أحد فكرة حول الوقت الذي يستغرقه الشخص لقراءة القرآن كاملاً”.