ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الشاب تامر مجدي ان الفنانة ياسمين عبد العزيز دخلت في غيبوبة تامة لمدة ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي خلال العملية الجراحية التي أجرتها بالأمس وذلك حسب ما نشره عبر حسابه على “فيسبوك”. وطلب من الجميع الدعاء لها.

وكان شقيق ياسمين قد كشف أن حالتها خطرة.

ولم يتم الكشف عن طبيعة أزمتها الصحية او تفاصيل الجراحة التي أجرتها، بينما طالب زوجها الفنان أحمد العوضي الجميع بالدعاء لها مؤكدا أنه يمر باصعب وقت في عمره.

ولكن مصادر طبية ذكرت ان الجراحة عبارة عن إزالة ورم من الرحم وان هناك تضارب كبير في الأقاويل حول حالتها الصحية.