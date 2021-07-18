حمادة هلال يشوق جمهوره لكليبه الجديد “أم أحمد”.. وهذا موعد طرحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوق الفنان المصري حمادة هلال متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكليب أغنيته الجديدة “أم أحمد”، من خلال طرح البرومو عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وكعادة حمادة هلال، ظهرت أجواء الكليب مليئة بالبهجة والمرح، حيث تشبه نمط أغنيته الشهيرة “تشرب شاي”، والتي حققت نجاحاً منقطع النظير بسبب تميزها عن باقي الأغاني التقليدية.

وعلق هلال، قائلاً: “ناس كتير بتسألني إيه حكاية.. أم أحمد.. إن شاء الله يوم الإثنين القادم الساعة 9 هنشوف ونعرف حکایة اغنية أم أحمد في البلكونة”.

وقبل أيام كان قد رثى حمادة هلال والدته في الذكرى الأولى لرحيلها، بكلمات مؤثرة، قائلاً: “سنة من عمري راحت وإنتي مش معايا يا أمي والحمدلله راضي الله يرحمك ويرحم كل اللى معاكي الطيبين اللي سبقونا الله يرحمنا جميعاً ويجمعنا في الجنة مع الأنبياء والشهداء والطيبين.. أسألكم الدعاء”.

وسبق أن رفض حمادة هلال الانتقادات والتعليقات الساخرة التي وجَّهها البعض للفنانة السورية نسرين طافش؛ بسبب دورها في مسلسل “المداح” الذي شاركته بطولته خلال شهر رمضان الماضي.

وقال حمادة هلال، في مقابلة إذاعية، إنَّ التجربة كانت جديدة على نسرين طافش واستفادت منها، مشيراً إلى أنَّ الانتقادات التي وُجّهت لها كانت مقصودة ومرتب لها حتى تتم مضايقتها.

وأكد أنّ الأخطاء التي قد يكون وقع فيها المسلسل أو نسرين طافش، مثل عدم التحدث باللغة “الفلاحي” بشكلٍ جيد أو وضع المكياج فور الاستيقاظ صباحاً تقع فيها كل المسلسلات، ولم يتحدث عنها أحد بهذا الشكل.

وأشار المطرب والممثل المصري إلى أنَّه نصح نسرين طافش بعدم التحدث باللغة “الفلاحي”؛ لأنَّ المصريين الذين يعيشون بمحافظة الفيوم التي تدور بها أحداث المسلسل لا يتحدثون بهذه الطريقة، ولكن في النهاية بذلتَ مجهوداً كبيراً، خاصة أنَّها غير مصرية، لتقديم الدور بأفضل شكل.

وكشف حمادة هلال عن أنَّ الرقابة المصرية حذفت العديد من مشاهد المسلسل، أهمها مشهد يقرأ فيه آيات قرآنية على فتاة، موضِّحاً أنَّه لا يعلم سبب حذف المشهد، رغم أنَّه قرأ القرآن بشكلٍ صحيح، واستعان بشيخ؛ حتى يصحح له القراءة إذا كانت بها أخطاء.

وشدد على أنَّه لم يكن يتوقع النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “المداح”؛ خاصةً بعدما جذبت الحلقة الأولى المشاهدين بشكلٍ كبير؛ بسبب مشاهد السحر، لافتاً إلى أنَّه كان خائفاً للغاية من تأدية هذه المشاهد؛ لأن الجمهور إذا لم يُصدقها فسيصبح المسلسل كوميدياً هزلياً.