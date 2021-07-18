فايز المالكي يرغب في الوصول إلى شخص له فضل عليه منذ 16 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طلب الفنان السعودي، فايز المالكي، من جمهوره مساعدته في الوصول إلى شخص، قال إن له فضلاً عليه منذ نحو 16 عاماً، حيث أعلن عن رغبته في الوصول إليه.

ولم يوضح المالكي، في تغريدته التي دونها عبر حسابه في موقع “تويتر”، ما يريد أن يفعله ما هذا الشخص، لكنه أوضح للجمهور أنه يعمل موظفاً في إدارة تعليم المنطقة الشرقية بالمملكة.

وكتب المالكي، قائلاً: “‏أهل ‎الشرقية، الدمام في شخص كان يعمل في إدارة تعليم الشرقية قبل 16 سنة الشؤون المالية اسمه (فهد محمد القصيبي) أحد يعرفه، هذا الرجل له فضل علي اللي يعرفه تكفون أبيه”.

وحرص عدد من المغردين على التفاعل مع فايز المالكي، معلنين مساعدته في الوصول لهذا الشخص، حيث بدا من التعليقات أن فايز يرغب في رد جميل له أو معرفته بمروره بضائقة مالية ويريد مساعدته.

ومؤخراً، شارك الفنان الكويتي، طارق العلي، متابعيه عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، مقطع فيديو “كوميدياً”، أحرج من خلاله الفنان فايز المالكي، حيث يوجد “طارق” في السعودية لحضور العرض المسرحي للفنان فايز المالكي، بعنوان “وش أخبارك”، الذي يعرض على مسرح “بكر الشدي”.

وقال فايز المالكي إن اليوم الخميس آخر عرض، بينما دعا طارق العلي الجمهور السعودي لحضور العرض المسرحي، بينما قال المالكي: “شرفتنا يا أبو محمد بجيتك”، ليرد عليه العلي: “أدري أدري”، فقال له فايز المالكي: “روح الكويت.. ارجع الكويت”.

وبعدها طلب طارق العلي من فايز المالكي تحضير العشاء، ليرد عليه فايز المالكي، يقول: “والله لأقفل لك الجوالات”، مبيناً أنه عندما يقوم بتحضير العشاء والاستعانة بالشباب. ويتصل عليه يجده عاد للكويت.