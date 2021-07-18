مصطفى قمر يستشير جمهوره لطرح أجزاء من أغنياته الجديدة في العيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استشار الفنان المصري، مصطفى قمر، جمهوره لطرح أجزاء من أغانيه الجديدة التي جهزها في عيد الأضحى، ولاقى ردود فعل إيجابية.

ونشر قمر، عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”، منشوراً فقال: “فيه غنوتين جداد شغال عليهم جامدين موت لو عايزين تسمعوا جزء من واحدة فيهم في العيد ده قبل ما ينزلوا ابعتوا قولولي وأنا إن شاء الله حاعيد عليكم بالجزء ده (عيد أضحى مبارك) كل سنة وانتوا طيبين جميعاً”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور الفنان وطالبوه بطرح أغانيه ويبدو أن ردود الفعل الإيجابية ستجعله ينفذ وعده، فقال أحد المتابعين: “معاك يا بوب الجيل.. ادينا وحدة عظيمة”، وأضاف آخر: “طبعا عوزين ومستنيين يا ريت.. كل سنة وانت طيب يا أحلى درش في الدنيا”، وثالث قال: “عوزين نسمع.. كل سنة وانت طيب”.

يذكر أن مصطفى قمر عاد للدراما التلفزيونية في رمضان 2021، وقدم مسلسل “فارس بلا جواز” إخراج معتز حسام، تأليف فداء الشندويلي، بطولة طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، وبمشاركة مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

كما أعرب النجم المصري، في تصريحات سابقة، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على ظهوره ضيف شرف في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية في الفيلم الذي يعرض في السينمات حالياً ومن بطولة النجم كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

و”البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويتنكر النجم كريم عبدالعزيز في أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج في العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

كما شارك قمر في برنامج “5 نجوم”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في تقديمه كل من غادة عادل، نور، كريم فهمي ومحمد الشرنوبي.