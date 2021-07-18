سبب لها غيبوبة تامة.. ما هو مرض الفنانة ياسمين عبدالعزيز؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "غيبوبة تامة"، هكذا شخصت الحالة الصحية للنجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز صاحبة عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة، التي ترقد حاليا على سرير المرض في دنيا بعيدة عن عالمنا الآن.

ورغم عدم الجزم بطبيعة مرضها من قبل أي شخص من عائلتها، فإن الأخبار المتداولة على لسان مصادر مقربة منها في الصحف المحلية، تتحدث عن إصابتها بتلوث بكتيري حاد بعد جراحة أجرتها غير معروف طبيعتها، إذ تفضل أسرتها التكتم على تفاصيلها حاليا.

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

وطبقا لما ذكره زوجها الممثل المصري أحمد العوضي وأفراد من أسرتها في سلسلة تدوينات عبر موقع "فيسبوك"، فإن ياسمين عبد العزيز تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة جداً.



خلال إجراء الفنانة المصرية العملية حدث خطأ من أحد الأطباء المشرفين على الجراحة، ما تسبب في حدوث تلوث بكتيري دخلت بعده غرفة العناية المركزة لعلاجها.

ما هو التلوث البكتيري؟





العدوى البكتيرية أو التلوث البكتيري هي انتشار سلالة ضارة من البكتيريا يمكنها إصابة أي منطقة من الجسم.

وعند الحديث عن ماهية التلوث البكتيري داخل غرفة العمليات وأسبابه وإلى ما يقود، من الضروري إدراك أنه يختلف طبقا لطبيعة الجراحة التي أجريت ومكان التلوث، سواء كان ظاهريا أو عميقا.

موقع medlineplus قال بشكل عام إن الجراحة التي تتضمن قطعًا (شقًا) في الجلد يمكن أن تؤدي إلى إصابة الجرح، وتظهر معظم التهابات الجروح الناتجة عن الجراحة في غضون 30 يومًا بعد الجراحة.



وتتسبب التهابات الجروح بعد العمليات الجراحية في نزح صديد منها وقد تكون حمراء أو مؤلمة أو ساخنة عند لمسها وقد تصيب صاحبها بالحمى وتشعر بالغثيان.

عند البحث عن أسباب الإصابة بالتلوث البكتيري وجد أن أحدها هو الخضوع لعملية جراحية استمرت ساعات عدة، ويمكن أن تصاب الجروح الناتجة عن الجراحة بالعدوى عن طريق:

الجراثيم الموجودة بالفعل على جلدك والتي تنتشر إلى الجرح الجراحي

الجراثيم الموجودة داخل جسمك أو من العضو الذي أجريت عليه الجراحة

الجراثيم الموجودة في البيئة المحيطة، مثل الأدوات الجراحية أو على أيدي مقدمي الرعاية الصحية.

وهناك مستويات مختلفة من التهابات الجروح:

- سطحية: تكون العدوى في منطقة الجلد فقط

- عميقة: تنتقل العدوى بشكل أعمق من الجلد إلى العضلات والأنسجة

- العضو/ الفضاء: العدوى عميقة وتشمل العضو والمساحة التي أجريت لها الجراحة

أما موقع "healthline" فأوضح أن ما يعرف بـ"تجرثم الدم" يحدث عندما تتواجد بكتيريا في مجرى الدم، ويمكن أن تدخل بسبب أشياء مثل تنظيف أسنانك أو الخضوع لإجراء طبي.

في بعض الحالات يمكن أن يحدث تجرثم الدم دون أعراض ظاهرة، وفي كثير من الأشخاص الأصحاء يختفي من تلقاء نفسه دون التسبب في المرض.

لكن في بعض الحالات إذا ترك تجرثم الدم دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة، بينها "تعفن الدم" الذي ينتج عن استجابة مناعية قوية للعدوى، ويؤدي إلى فشل الأعضاء وأحيانا الوفاة.

عند الإصابة بتعفن الدم المعروف أيضا بـ"الإنتان" يمكن أن تحدث تغييرات ضارة في جسمك مثل الالتهاب وانخفاض ضغط الدم بشكل كبير، وقد تؤدي إلى تلف الأعضاء أو فشل أجهزة الجسم.

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز





حالة من التكتم التام على تطورات حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز الصحية يفرضها أفراد أسرتها، لكن بعض الفنانين تحدثوا عبر مواقع التواصل عن بعض الخفايا.

الممثل الشاب تامر مجدي كتب في تدوينة عبر "فيسبوك": "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية".



وطالب زوجها الفنان أحمد العوضي جمهورها بالدعاء لها، موضحا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عنها.

وكتب العوضي، في رسالة مؤثرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

أما شقيقها وائل عبدالعزيز فكتب عبر صفحته على "فيس بوك": "كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز كانت مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي شاركت به خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة زوجها أحمد العوضي، والنجوم خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبدالعزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، عايدة رياض، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي.