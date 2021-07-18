شكرا لقرائتكم خبر عن حب وغرام وضحك ولعب.. مظاهر أبرزتها السينما المصرية على شواطئها فى موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعشق أغلب الأشخاص موسم الصيف ليس لارتفاع درجة الحرارة ولكن للسفر وقضاء وقت ممتع على الشواطئ، فمن المعروف أن المدن الساحلية تكون وجهة أساسية للمصريين في فصل الصيف، ولم تنسَ السينما المصرية إبراز ملامح ومظاهر قضاء وقت ممتع على شواطئ البحر سواء الغناء والحفلات واللعب وتجمعات العائلة والأصدقاء أو ابراز علاقات الحب الرومانسية من خلال عدة أفلام تعد من أهم أفلام السينما المصرية، والتي نرصد أبرزها خلال هذا التقرير:

شاطئ الغرام

فيلم شاطئ الغرام

من أهم الأفلام هو فيلم "شاطئ الغرام" انتاج عام 1950 لـ حسين صدقى وليلى مراد والتي تنشأ بينهما قصة حب في على إحدى شواطئ مرسى مطروح وكان سبب في الترويج السياحى لشواطئ مرسى مطروح خاصة بسبب الأغانى التي غنتها ليلى مراد في الفيلم أبرزها "بحب اتنين سوا".



البنات والصيف

فيلم البنات والصيف

فيلم البنات والصيف انتاج عام 1960، وتدور أحداث خلال 3 قصص اجتماعية مختلف على الشواطئ، وهو من بطولة، مريم فخر الدين، كمال الشناوى، عادل خيرى، سميرة أحمد، صفية ثروت، وغيرهم.



ليلة الزفاف

فيلم ليلة الزفاف

فيلم "ليلة الزفاف" إنتاج عام 1965، والتي دارت أحداثه على شواطئ المعمورة، حيث تقع سلوى في حب عادل الشاب اللاهي، لكن أمها ترفض هذه العلاقة، وتفضل عليه الطبيب الجاد مجدي الذي يعالجها، ويتزوجا بالفعل مرضاة للأم، لكن لا يزال قلبها معلق بعادل، وهو من بطولة أحمد مظهر وسعاد حسنى وأحمد رمرى وعقيلة راتب.

فيلم الحياة حلوة

فيلم "الحياة حلوة" انتاج عام 1966، وتدور أحداثه حول 3 شباب يتواجدون في معسكر في فصل الصيف بمدينة الإسكندرية ويلتقون بصديقتهم التي عرضت عليهم النزول في قصر جدها المهجور ويعرضون عليها لتحويلها إلى فندق، ويسلط الضوء على النماذج المختلفة من المصيفين، وهو من بطولة نادية لطفى وحسن يوسف يوسف فخر الدين وعبد المنعم إبراهيم.



اجازة صيف

فيلم إجازة صيف

فيلم "إجازة صيف" انتاج عام 1966، والتي دارت أحداثه على شواطئ رأس البر، حول عدد من الموظفين فى إحدى الشركات يقضون إجازة الصيف بأحد المصايف، وهو من بطولة, فريد شوقى, حسن يوسف، زكى رستم, نيللى, نجوى فؤاد، وغيرهم.



شاطئ المرح

فيلم شاطئ المرح

فيلم "شاطئ المرح" إنتاج عام 1967، والتي دارت أغب أحداثه على شواطئ مدينة الإسماعيلية، حيث تولد قصة حب بين حسام ونورا، كما تشهد أحداثه أغانى البهجة والمرح خاصة من نجاة الصغيرة وثلاثى أضواء المسرح.



الزواج على الطريقة الحديثة

فيلم الزواج على الطريقة الحديثة

فيلم "الزواج على الطريقة الحديثة"، انتاج عام 1968، وتدور أحداثه حول أحمد ونهى أولاد خالة تربوا وتعلموا معًا، ويذهبان لقضاء أجازة على الشاطئ مع أصدقائهما بالجامعة في أحداث المصايف، وتنشأ بينهما قصة حب ليقرران الزواج، ولكن الظروف لا تساعدهم، والفيلم من بطولة، حسن يوسف، سعاد حسنى، محمد رضا، ثلاثى أضواء المسرح.



ابى فوق الشجرة

فيلم أبى فوق الشجرة

فيلم "أبى فوق الشجرة"، إنتاج عام 1969، وتدور أحداثه حول الطالب عادل الذى يتشاجر مع حبيبته آمال، ليسافر إلى الإسكندرية لقضاء الإجازة الصيفية، وهناك يتعرف على الراقصة فردوس ويقع في شباكها ويقيم معها في نفس الشقة، وبعد انقطاع أخباره يذهب والده إلى الإسكندرية بحثًا عن ابنه، وهو الفيلم الذى احتوى على عدة أغانى أيضا أبرزها "دوقوا الشماسى"، الفيلم من بطولة عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، ميرفت أمين، عماد حمدى، سمير صبرى، وغيرهم



فى الصيف لازم نحب

فيلم في الصيف لازم نحب

فيلم "في الصيف لازم نحب"، إنتاج عام 1974، وتدور أحداثه حول تعرف بعض المصيفين علىَ بعضهم بالإسكندرية أثناء تصييفهم، منهم ثلاثة شباب يُعَالَجون من أمراض نفسية، ومنهم ثلاث فتيات تصيفن مع أبيهن المتشدد، ويجمع الحب بين كل شاب وشابة، ويتفقون على الزواج، وهو من بطولة، نور الشريف، ماجدة الخطيب، سمير صبرى، مديحة كامل, سمير غانم، عبد المنعم مدبولى، صلاح ذو الفقار، لبلبة، وغيرهم.



