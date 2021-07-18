كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 05:46 مساءً - توجهت الفنانة ” حلا شيحة ” بالدعاء بالشفاء للفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” التي تعرضت لوعكة صحية في الساعات الماضية وخضوعها لعملية جراحية وتتواجد حاليا بالرعاية المركزة . فنشرت حلا شيحة صورة لياسمين عبد العزيز ظهرت بها وهي مرتدية الحجاب أثناء تواجد الأخيرة داخل الحرم المكي . وكتبت في تعليقها عليها : ” اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إنك أنت الشافي سبحانك يا رب العالمين ” . وتابعت حلا شيحة : ” معرفتش انزل لها صورة إيه وأنا بدعيلها ملقتش أحلي من الصورة دي قمر فيها .. ربنا يشفيها وعافيها بحبها اوي اوي اوي ويارب تقوم بالسلامة تبقي زي الفل يارب يارب يارب .. بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر ” .

كانت هذه تفاصيل خبر ” ملقتش أحلى من الصورة دي قمر فيها ” .. بصورة بالحجاب حلا شيحة تدعو لياسمين عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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