تامر حسين لرامي صبري : ” اهرب من زعلك وارجع كمل .. ومش هزعل معاك تاني “

كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 05:46 مساءً - نشر الشاعر الغنائي ” تامر حسين ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجه من خلاله رسالة دعم إلى الفنان ” رامي صبري ” لتجاوز محنته التي يمر بها بعد وفاة شقيقه ” كريم صبري ” منذ أيام .

فكتب تامر حسين في منشوره : ” صديقى وأخى الغالى رامي صبري أنا عارف زعلك وحزنك على كريم الله يرحمه ويعوضكم بكل الخير وعايزك تهرب من زعلك ده بالشغل والنجاح ما تستسلمش كريم كان شايفك مثل أعلى ومتشرف بنجاحك دايماً عايزك أنجح واحد ” .

وتابع : ” خد وقتك بس إرجع كمل يا رامى بعد العيد أنا عارف كمية المناسبات اللى إنت لغيتها ومقدر بس لازم نقف على رجلينا محدش بيغير قدره يا صديقى وبعدين إحنا كلنا إخواتك وضهرك وسندك ومش هزعل معاك تانى ولا نقفش إعتبرنى زى كريم أخوك الصغير ” .

وأضاف تامر حسين : ” وربنا يهون عليك أى صعب وبستسمحك إنى هبقى أرجع أشير الأغانى بتاعتنا اللى تعبت فيها وعملت مجهود عشان تنزل تعمل حفلات فالصيف والناس تسمعها وده طلب كل أصحابك المقربين وأعزمنى فى العيد عندك الغدا اللى بحبه ” .

واستكمل : ” الله يرحمك يا كريم ويغفرلك ويعوض أهلك كل الخير ويخفف عنهم أمين وعايز كل الناس المحترمة اللى عندى تشجع رامى يخرج من اللى هو فيه بكلامكم الطيب وكل حبايب رامى يبقوا جنبوا .. أنا كتبت الرسالة هنا فى العلن عشان لو بعتهاله لوحده مش هتأثر زى ماناس كتير ولاد حلال يفضلوا وراه ” .