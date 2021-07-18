شاهد .. أحدث ظهور ل ” فيفي عبده ” بعد أزمتها الصحية

كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 05:46 مساءً - نشرت الفنانة ” فيفي عبده ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” خلال تواجدها بالساحل الشمالي لقاء عطلتها الصيفية .
وحرصت فيفي عبده في حديثها بالفيديو على طمأنة متابعيها عن وضعها الصحي وذلك في أحدث ظهور لها بعد أزمتها الصحية التي أصيبت بها مؤخرا بعد تعرضها لخطأ طبي .
فقالت : ” يا مساء الفل والياسمين والهنا من الساحل الشمالي .. أنا طبعا فرحانة جدا وبقولكوا كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله يعودها علينا باليمن والبركات ” .
وتابعت فيفي عبده : ” أنا فرحانة جدا إن أنا ربنا شفاني وعافاني وعايزة أشكر الدكاترة والناس اللي اتعاملوا معايا .. وأنا الحمد لله بحمد ربنا على اللي وصلتله .. ويلا نهيص بقى ولا إيه نهيص أنا جيت الدنيا علشان أتدلع .. بحبكم أوي ” .
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