شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم زمان والوسواس.. سامية جمال عاشت أسبوعا على شاى بلبن وسر قازوزة فاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر خلال العصر الحالى وبعد ظهور وباء كورونا عبارات مثل "الإجراءات الاحترازية، طرق التعقيم، إجراءات الوقاية، مقاومة الفيروس، وغيرها من عبارات ربما لم تكن منتشرة قبل ظهور فيروس كورونا"

ولكن هل تعلم عزيزى القارئ أنه كان هناك عدد من نجوم الزمن الجميل عرفوا هذه الإجراءات واشتهروا وعملوا بها قبل ظهور فيروس كورونا بسنوات طويلة، والسبب فى ذلك أن كثير منهم كان يعانى من الوسوسة ويخاف من الميكروبات والعدوى ويحرص طوال الوقت على التدقيق فى نظافة كل ما يتناولونه أو تلمسه أيديهم خوفًا من الأمراض التى قد تصيبهم إذا تعاملوا مع أشياء تفتقد إلى معايير النظافة والأمان الصحى، فاستخدموا المطهرات ووسائل التعقيم والحماية المختلفة لضمان عدم انتقال أى عدوى أو ميكروبات وجراثيم لهم.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1954 نشرت مجلة الكواكب موضوعاً تحت عنوان: "فاكهة ومطهرات وجراثيم فتاكة" عن أهم النجوم الذين يعانون من داء الوسوسة ويدققون فى وسائل الحماية التى تبعدهم عن الجراثيم والأمراض والميكروبات وكل ما يسبب لهم أى خطر صحى، وذكرت أهم الوسائل التى يتبعونها فى التعقيم والتطهير لمقاومة الميكروبات والجراثيم والأمراض.

وكان من بين هؤلاء النجوم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التى ذكرت الكواكب أنها انت لا تطمئن لتناول الطعام فى المطاعم العامة، وإذا حضرت إحدى الحفلات فى مطعم عام اضطرت اكتفت بشرب زجاجة "قازوزة" فقط، لأنها كانت تعتقد أنها مطهرة وتقضى على الكثير من الجراثيم ، أما فى منزلها فكانت تدقق كثيرًا فى نظافة الخدم الذين يصنعون الطعام وتتابعهم وتراقبهم دائمًا للتأكد من اتخاذهم لكل إجراءات النظافة والحماية من الجراثيم.

فيما كانت الفراشة سامية جمال لا تطمئن لأى طعام إلا الذى تطبخه بنفسها أو تتوله طبخه شقيقتها الكبيرة، لدرجة أنه ذات مرة مرضت أختها، وكانت الفراشة مشغولة جدًا بتصوير ثلاثة أفلام فى وقت واحد، ولم تجد وقتًا لإعداد الطعام بنفسها، فقضت أسبوعًا كاملاً تغمس الخبر مع الشاى باللبن، وذلك رغم أنه كان لديها خدم بالمنزل.