شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان يجمع تبرعات بقيمة 9.3 ملايين يورو في عشاء أمفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر العشاء الخيري للجمعية الأمريكية لمكافحة الإيدز الذي أقيم على هامش مهرجان كان السينمائي، عن جمع نحو 9.3 ملايين يورو، وجرت العادة على أن يقام هذا الحفل منذ 27 عامًا، وقادت المزاد النجمة العالمية شارون ستون، وفقا لما أعلنت الجمعية.



شارون ستون في الحفل الخيري

وأقيم العشاء في حديقة فيلا في كاب دانتيب (جنوب فرنسا) التزامًا بتدابير التباعد والوقاية من الجائحة، واقتصر عدد المدعوين على 400 بدلاً من 800، من أبرزهم رئيس لجنة التحكيم في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان الأمريكي سبايك لي، والممثلون أورلاندو بلوم ونيكول كيدمان وديلان بن "ابنة شون بن" والفرنسي نيكولاس موري وميلا جوفوفيتش وعارضة الأزياء هايدي كلوم.

وبيع بالمزاد 32 فستانًا فريدًا من نوعه لمصممين مثل فيرساتشي ولويس فويتون وديور وجيفنشي وبالينسياجا، مقابل 265 ألف دولار، حسب ما نشر موقع variety.



النسخة الاولي من The Great Gatsby

كما باعت شارون ستون النسخة الأولى من "The Great Gatsby" بتوقيع ليوناردو دي كابريو مقابل 200 الف دولار في عشاء أمفار كان

كما بيعت خلال المزاد إقامة لمدة أسبوع على "يخت بيئي"، برفقة ديلان بن خصوصاً، مقابل 322 ألف يورو، ونفذ الرسام ساشا جافري عملاً له خلال الحفلة، بيعت بسعر 932 ألف يورو. واختتمت الأمسية بحفلة موسيقية للمغنية أليشا كيز

وتمكنت "أمفار" منذ عام 1993 من جمع 199 مليون يورو لدعم البحوث الطبية بفضل المزادات المرموقة التي نظمتها على هامش مهرجان كان السينمائي.