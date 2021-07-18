شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر وابنه يمارسان الرياضة فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتخلى النجم أرنولد شوارزنيجر عن ممارسة الرياضة رغم تخطى الـ 70 من عمره، حيث يبلغ حاليًا عامه الـ 73 بالتحديد، إلا أنه دائمًا ما يضع الرياضة في المقام الأول عنده، مثلما أكد موقع ديلى ميل، ففور عودته إلى لوس أنجلوس من رحلة إلى مسقط رأسه فى النمسا بصحبة عائلته، ارتبط فيها ببعض الأعمال صمم على الفور أن يظهر في اليوم التالى وهو يقود دراجته بنفسه بصحبة ابنه الأكبر.

مثلما ظهر خلال أكثر من صورة نشرها موقع الديلى ميل مؤخرًا حول الممثل الشهير الذى بدا بقمة فورمته الرياضية وهو يقود الدراجة.



ارنولد وابنه

وأتت تلك الصور بعدما ظهر الثنائى معًا من داخل إحدى الصالات الرياضية فى لوس أنجلوس، حيث بدا عليهما ممارسة الرياضة هناك، ما يعكس علاقة خاصة تجمع بين الأب وابنه أقرب إلى الصداقة.



ارنولد وابنه فى صورة أخرى من الجيم

وكان أرنولد شوارزنيجر تألق خلال آخر ظهور له بصحبة صديقته المعالجة الفيزيائية هيذر ميليغان أثناء اصطحابها معه بزيارته إلى موطنه الأصلى فى النمسا مؤخرًا، وفقًا لما ذكره تقرير موقع ديلى ميل قبل أيام، حيث أكد التقرير أن ارنولد الذى يرتبط بصداقة وحب مع المعالجة الفيزيائية على مدار ثمانية سنوات مضت بدا سعيدًا للغاية أثناء ظهورهما الأخير معًا.

وأضاف التقرير وقتها أن أرنولد شوارزنيجر يثبت بعلاقته مع صديقته أن السن لا يشكل مشكلة بالنسبة لهما، حيث يصل الفارق السنى بينهما إلى أكثر من 25 عامًا، إذ يبلغ عمر أرنولد 73 عامًا في حين تبلغ صديقته 46 عامًا، وبالتالي الفارق بينهما 27 عاما بالتحديد.

وكان قرر النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر حضور القمة النمساوية الخامسة لتغيير المناخ، والمقامة فى فيينا، بالدراجة الهوائية، فى وقت سابق، وهى الدراجة التى اعتاد الظهوروالتجول بها فى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنه يعد من أشهر النجوم العالميين الذين يواظبون على ممارسة تلك الرياضة بشكل مستمر.