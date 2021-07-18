شكرا لقرائتكم خبر عن سبايك لي يرتكب خطأ صادمًا فى ختام مهرجان كان السينمائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم أمس السبت حفل ختام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، وكانت أكثر لحظات الحفل صدمة عندما أخطأ رئيس لجنة التحكيم المخرج والممثل سبايك لي وأعلن عن الفائز بجائزة السعفة الذهبية عن طريق الخطأ في وقت مبكر من حفل توزيع جوائز بعد سوء فهم.



لحظة خطأ سبايك لي

حيث كشف المخرج المشهور بالصدفة عن الفائز بالجائزة الكبرى للمهرجان "السعفة الذهبية المرموقة" في بداية الحفل وقبل الموعد المحدد للإعلان عن الفائز، وذلك بعدما بدا أنه سوء فهم لسؤال من مضيفة البرنامج، توريا ديلير، وهو الذي دفعه إلى الكشف عن الجائزة الأولى.

وقال لي، رئيس لجنة التحكيم لهذا العام، بعد أن وقف للقراءة من البطاقة "الفيلم الذي فاز بالسعفة الذهبية هو تيتان.. Titane"، فقامت زميلته في لجنة التحكيم ميلاني لوران بإخراج ذراعها على الفور لمنع لي من قراءة الاسم ، لكن الأوان كان قد فات، كما صاح ديلير "انتظر ، انتظر!" بينما كان الجمهور قد تفاعل بالعفل.

Titane هو فيلم إثارة مثير درامي فرنسي بلجيكي من عام 2021 من تأليف وإخراج جوليا دوكورنو. بطولة فينسنت ليندون وأغاث روسيل وغارانس ماريلييه ولايس سلامة. أقيم العرض العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي في 13 يوليو 2021 ، وأصبحت دوكورنو ثاني مخرجة تفوز بسعفة الذهبية.