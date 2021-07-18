شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يطرح أغنيته الجديدة "عشمنى".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم خالد سليم، متابعيه بأغنية سينجل جديدة تحمل اسم "عشمنى"، ونشر عبر صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام مقطع منها وعلق قائلاً: فيديو كليب أغنيتى الجديدة "عشمنى" النهاردة الساعة 9 مساء على اليوتيوب.

من ناحية أخرى يحيى النجم خالد سليم، حفلاً غنائيًا كبيرًا يوم 12 أغسطس المقبل على خشبة مسرح سيد درويش في الإسكندرية، ويشهد الحفل عددًا من المفاجآت ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.

وكانت آخر أعمال خالد سليم في الدراما مسلسل "جمال الحريم" وشاركه البطولة نور اللبنانية ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات يدعى يوسف تربطه علاقة حب قوية بمذيعة تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية، وهذه المذيعة تدعى فريدة، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب، حيث تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع العفاريت والجن.