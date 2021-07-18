شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: "يارب يا عوضى ما تشوف شر في ياسمين عبد العزيز أبدًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النجمة شهيرة، للنجمة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل، بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وكتبت شهيرة، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "ألف سلامة لياسمين يا عوضي يارب ماتشوف فيها شر أبدًا وتقوم بخير وعافية لك ولأولادها ويطمن قلبك عليها يارب دعواتكم أصدقائى لها ولكل مريض في هذه الأيام المباركة".



شهيرة

ووجه الفنان أحمد العوضي، رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الأخيرة، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

وأضاف العوضي: "أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك "، واختتم كلامه: "ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".