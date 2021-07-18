شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد فان ديزل الـ54.. ما لا تعرفه عن بداياته من اسمه الحقيقى لأبرز أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الأحد الـ18 من يوليو الممثل العالمى فان ديزل بعيد ميلاده الـ 54 إذ يعد واحدًا من أبرز الممثلين على مستوى العالم وأكثرهم شهرة ونجاحًا بأفلامه وأبرز تلك الأفلام سلسلة Fast & Furious الذى حقق بها نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر على مستوى العالم.

كما صار من خلالها واحدًا من أهم نجوم الأكشن وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على الممثل الشهير من خلال أبرز المعلومات عنه.

اسمه الحقيقى ليسن فان ديزل وإنما مارك سنكلير فنسنت وقد وُلد في 18 يوليو 1967 في نيويورك.

ليس مُمثلا فقط، بل منتج وكاتب سيناريو ويعمل بالدبلجة أيضا.

أولعمل له كان طفلاً لشارك في أول مسرحية له "Dinasour Door" والتي عُرضت على مسرح "مسرح من أجل نيويورك"

أول ظهور له على شاشة السينما كان عام 1990 من خلال فيلم Awakenings.

كتب فان ديزل سيناريو الفيلم القصير Multi-Facial والذى عرض عام 1995 ونال اشادات دولية أبرزها فى مهرجان كان.

Saving Private Ryan يعتبر هو انطلاقته الحقيقية خاصة أنه عمل فيه مع المخرج الكبير ستيفن ستيلبيرج، حيث شارك فى الفيلم إلى جانب توم هانكس.