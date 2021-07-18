شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد بريانكا شوبرا الـ39.. ملكة جمال العالم التى تمنت أن تصبح مهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم عيد ميلاد بريانكا شوبرا التي تعد واحدة من أهم نجمات السينما الهندية ممن تألقوا في هوليود أيضًا، والتي أتمت اليوم الأحد الـ 18 من يوليو عامها الـ 38، إذ تألقت بسلسلة من أفلام كما كونت ثنائيا بارزا مع زوجها نيك جوناس جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية أكبر من قطاع كبير ممن يتابع الثنائى معًا، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على الممثلة الشهيرة من خلال عدة معلومات عنها.

تمنت فى صغرها أن تصبح مهندسة برمجيات أو أخصائية بعلم النفس بدلاً من أن تكون فنانة.

شاركت بمسابقة ملكة جمال الهند وحصلت على المركز الثاني، ثم تم اختيارها لتمثيل الهند في مسابقة ملكة جمال العالم، وتوجت كملكة جمال العالم في عام 2000.



بريانكا أثناء فوزها بملكة جمال الهند

بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم تركت دراستها ودخلت في مجال السينما.

أول ظهور لها على الشاشة كان في عام 2002 في فيلم Thamizhan.

في العام التالي خاضت أول دور بطولة في بوليود في فيلم The Hero: Love Story of a Spy.

عاشت بريانكا شوبرا عدة علاقات عاطفية مع ممثلين في بوليود، قبل أن يأتى عام 2018 التى بدأت فيه بمواعدة المغني وكاتب الأغاني والممثل الأمريكي نيك جوناس، وتمت خطبتهما في أغسطس من نفس العام.