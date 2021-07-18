شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يدعون لـ ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل: "هتبقى أحسن من الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد كبير من نجوم الفن، من جمهورهم ومن الجميع الدعاء للنجمة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وكتب النجم يوسف الشريف، قائلا: "أرجو من حضراتكم الدعاء لياسمين عبد العزيز"، وقالت النجمة سوسن بدر:"اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين".



يوسف الشريف

وقالت الفنانة بدرية طلبة: "ألف سلامة يا نور عينى ربنا يقومك بالسلامة لحبايبك ولجمهورك اللي بيحبك وبيدعيلك من قلبه بالشفاء وربنا يبعد عنك العين"، وكتب الفنان محمد محمود عبد العزيز: "ألف سلامة عليكى شفاكى الله وعافاكى وإن شاء الله تقومى بألف سلامة وتبقى زى الفل".



محمد محمود عبد العزيز

كما كتب الفنان مراد مكرم: "معرفش مالك ومش مهم اعرف، المهم أنك لما تبقى محتاجة دعاء، أطلب من كل الناس إللي تعرفك وبتحبك تدعيلك يا جدعة يا طيبة يا فنانة يا رب مد أيدك واشفيها وطمئن حبايبها عليها هتخفي وهتبقي زي الفل أيًا كان إللي فيكي بإذن الله، ماحدش يسألني مالها، معرفش ومش مهم اعرف اللى اعرفه أنها بتعمل عملية صعبة وده كفاية بالنسبالي أني ادعيلها".



مراد مكرم

ودعا السيناريست عمرو محمود ياسين للنجمة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل، قائلًا: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يا ياسمين وترجعي لولادك وجوزك بخير وسلامة يارب"، وكتب الفنان كريم فهمى، قائلاً: "ادعولها بالشفاء إن شاء الله هتقومى قوية زى ما إحنا عارفينك ربنا يشفيكى يا ياسمين يارب".



عمرو محمود ياسين



كريم فهمى

وكتب صلاح عبد الله، قائلاً: "في كل الظروف الصحية الصعبة اللي مريت بيها من 2010 كانت دايمًا جنبي أرجوكم تدعو من قلوبكم لبنتي الغالية الجدعة الأصيلة المخلصة الطيبة ياسمين عبد العزيز يارب أرزقها الشفاء التام والعاجل يارب، بنتى حبيبتى وضحكة عينى وبسمة قلبى في أصعب الأوقات ألف سلامة يا ياسمينى يادودى يا أجمل الجميلات".



صلاح عبد الله

ودعا لها أمس السبت، النجم أحمد حلمى، وكتب عبر خاصية "الاستورى" على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "اختى الغالية ياسمين بتعمل عملية صعبة ممكن تدعولها تقوم بالسلامة".

ونشرت النجمة منى زكي صورة لياسمين عبدالعزيز عبر خاصية "الاستورى" على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "يارب بحق الأيام الكريمة دى تقومى بالسلامة يا ياسمين وترجعى لولادك وبيتك.. ادعولها تقوم بالسلامة يارب".