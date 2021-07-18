شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: محدش ياخد تصريحات عن ياسمين عبد العزيز إلا عن طريقى ..ادعوا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفنان أحمد العوضى، متابعيه وجمهوره عبر حسابه على موقع "فيس بوك" بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنها حاليًا في العناية المركزة وتحتاج الدعاء من الجميع، كما طالب الجميع بعدم معرفة أي معلومة حولها إلا منه قائلاً: "يا جماعة بعد أذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقى فقط، وأنا ما قلتش أي تصريح عن ياسمين إلا أنى طلبت منكم الدعاء ليها"، وواصل: "هي في الرعاية دلوقتى ومحتاجة دعواتكم دى كفاية أنها تهون عليها".





العوضى على فيس بوك

وكان عدد من الفنانين توجهوا بالدعاء إلى ياسمين على مدار الساعات الماضية مثل أحمد حلمى ومنى زكى وكريم فهمى بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أصدقائها ممن طالبوا جمهورهم بالدعاء لها عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "اللي مالوش كبير"، إلى جانب زوجها أحمد العوضي، إضافة إلى النجوم: خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، عايدة رياض، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي.