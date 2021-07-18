بالفيديو| أول ظهور لفيفي عبده بعد وعكتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بفيديو "لايف"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرم"، في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية.

وقالت فيفي في الفيديو: "صباح الفل من الساحل الشمالي، بسم الله الرحمن الرحيم، دي أول لقطة باخدها من الساحل الشمالي السنة دي، أنا فرحانة جدا وعايزة أقولكم كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة العيد الأضحى المبارك".

وأضافت فيفي: "أنا فرحانة إن ربنا شفاني وعفاني وعايزة بعد كدا أطلع واشكر الدكاترة، والناس اللي تعبوا معايا".

وتابعت: "يلا بقى نهيص، وأنا جيت الدنيا علشان نهيص، بحبكوا اوي".

كشفت الفنانة فيفي عبده عن مرورها بأزمة صحية جديدة، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية.

ونشرت فيفي فيديو من داخل المستشفى عبر "انستجرام"، قالت فيه "يا مساء الخير من مصر ام الدنيا، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت ادخل العمليات بكرة ساعتين، كانوا بيطلعوا عني اشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وانا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الامة العربية كلها".