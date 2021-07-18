أحمد السقا يوجه رسالة لياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد السقا رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تمر بوعكة صحية مؤخرًا.

ونشر السقا صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اللهم بحق هذه الأيام المباركة أن تشفي ياسمين شفاء لا يغادر سقما، دعواتكم لأختي وعشرة عمري الست الطيبة الجدعة ياسمين عبدالعزيز".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".