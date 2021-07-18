"العوضي" يعلن وشقيقها يؤكد خطورة حالتها.. القصة الكاملة لأزمة ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فاجأ الفنان أحمد العوضي جمهوره أمس، بالإعلان عن خبر خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية.

وطلب "العوضي" من الجمهور، الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، موضحا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عنها.

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

ثم وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة لزوجته ياسمين عبدالعزيز، أثناء تواجدها في غرفة العمليات.

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

أضاف: "أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة.. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني، أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك".

اختتم: "قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك.. ادعولها تقوم بالسلامة زي ما أنتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".

وحرص عدد من نجوم الفن على الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:

وإليكم أبرز هؤلاء النجوم

منى زكي

طلبت الفنانة منى زكي، من الجمهور، الدعاء بالشفاء للنجمة ياسمين عبد العزيز.

وكتبت منى، عبر "ستوري إنستجرام": "يا رب بحق الأيام الكريمة دي تقومي بالسلامة يا ياسمين وترجعي لولادك وبيتك.. ادعولها تقوم بالسلامة.. يا رب".

محمد محمود عبدالعزيز

وجه الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة لصديقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تمر بوعكة صحية.

ونشر "عبدالعزيز" صورة تجمعهما، وعلق: "ألف سلامة عليكي، شفاكي الله وعفاكي، وإن شاء الله تقومي بألف سلامة وتبقي زي الفل".

بدرية طلبة

ونشرت بدرية مقطع فيديو يجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف سلامة يا نور عيني ربنا يقومك بالسلامة لحبايبك ولجمهورك اللي بيحبك وبيدعيلك من قلبه بالشفا وربنا يبعد عنك العين".

هبة عبدالغني

نشرت الفنانة هبة عبدالغني صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ادعوا لياسمين عبدالعزيز بحق الأيام المباركة دي، ربنا يقومها بالسلامة متعافية لأسرتها وأولادها أمين، شفاكي الله وعفاكي يا ياسمينا".

دنيا عبدالعزيز

ونشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا يشفيكي ويعافيكي ويقومك بالسلامة يا رب يا رب".

نشوى مصطفى

ونشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"الله يتم شفاكي يا ست البنات".

أيتن عامر

وكتبت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا يقومك بالسلامة ويشفيكي ويعافيكي".

وطالب الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعيه بالدعاء لها بعد إجرائها عملية جراحية أمس.

وكتب "وائل" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".

كما طلب العوضي ألا ينشر أي شخص تفاصيل عن حالة زوجته الصحية إلا من خلاله، مؤكدًا أنها في العناية المركزة.

وكشفت الفنانة نهال عنبر عن عدم معرفة النقابة بأية تفاصيل تخص حالة ياسمين الصحية.