زاهي حواس يهدي ندى بسيوني كتاب "أهرامات مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أهدى الدكتور زاهي حواس، نسخة من كتابه "أهرامات مصر" للفنانة ندى بسيوني، أثناء حلوله ضيفا على البرنامج الذي تقدمه "بيت ندى" على قناة الشمس.

كتاب أهرامات مصر هو أحدث إصدارات زاهي حواس.

وبالتزامن مع مباراة الأهلي أمس، تحدث حواس في الحلقة عن الفريق، وأكد أن النادي يغير من فكر وأخلاقيات لاعبي الكرة للأفضل . وأشاد باللاعب محمد شري ، وأكد أنه امتداد لعماد متعب، حيث أسهب حواس في ذكر مميزات وأخلاق عماد متعب لاعب الأهلي السابق.

يُذكر أن برنامج "بيت ندى" من إنتاج قناة الشمس، ويُعرض من السبت إلى الاثنين من كل أسبوع ، في السادسة مساء .