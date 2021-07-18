أحمد العوضي عن الحالة الصحية لزوجته ياسمين عبدالعزيز: "محتاجة دعواتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بحاجة للدعاء بعد نقلها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وكتب: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل".

وتابع العوضي: "هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها، شكرا ليكم".

وكان الفنان أحمد العوضي، قد أعلن أمس خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، وطالب جمهوره بالدعاء لها.

ومنذ ساعات كتب شقيقها وائل عبدالعزيز: "صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".