خاص| "المهن التمثيلية" تؤكد عدم معرفتها بوضع ياسمين عبدالعزيز الصحي: العوضي لا يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إنها لا تعلم أي شيء عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأكدت "نهال"، في تصريح خاص لمصراوي، أنها حاولت التواصل مع الفنان أحمد العوضي، للاطمئنان على الحالة الصحية لـ"ياسمين" ولكنه لا يرد على هاتفه.

وتابعت: "معرفش أي حاجة عن طبيعة الحالة الصحية لياسمين، وحاولنا أكتر من مرة نطمن من خلال العوضي لكن مردش على التليفون".

وطالبت "نهال" جمهورها بالدعاء لياسمين عبدالعزيز، قائلة: "أتمنى إن الناس تدعيلها وتقوم بالسلامة لعيلتها وجمهورها، ياسمين إنسانة جميلة وأنا بحبها جدا وأتمنى إن ربنا .يستجيب دعواتنا في الأيام المباركة دي"

وأعلن الفنان أحمد العوضي، أمس، خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، وطالب جمهوره بالدعاء لها.