خاص| ما حقيقة تقديم علي ربيع شخصية "حمو بيكا" في فيلم زومبي؟‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تقديم الفنان علي ربيع شخصية مطرب مهرجانات يدعى "حمادة بطة" في فيلم "زومبي"، الذي بدأ تصويره مؤخرا، طرح سؤالا عن مدى علاقة الفيلم بالجدل المثار حول حمو بيكا، مؤدي المهرجانات الممنوع من العمل بقرار من نقابة المهن الموسيقية.

المؤلف أمين جمال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "الفيلم لا يحمل إسقاطا على شخص بعينه، ولا حمو بيكا. ما تردد غير صحيح".

وأضاف: "من المقرر العودة إلى التصوير بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تصوير بعض مشاهده خلال الأسبوع الماضي في المعادي ووسط البلد".

فيلم "زومبي" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة علي ربيع، وحمدي الميرغني، وأشرف عبدالباقي، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبدالرسول، وسامي مغاوري، ومحمد محمود.