نوال الزغبي تكشف تفاصيل إصابتها بالتسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الأنباء التي تم تداولها بشأن تعرضها لتسمم أثناء إقامتها بأحد الفنادق.

وكتبت نوال عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر: "‏قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي".

وتابعت "الحقيقة اني حتى قبل ما أوصل على الاوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن، هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح".

كانت الفنانة نوال الزغبي، كشفت عن تطورات حالتها الصحية بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا ونقلها لأحد المستشفيات.

وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر: "الحمد لله.. صرت أحسن ومرقت على خير.. خرجت من المستشفى.. شكرًا لكل شخص إطمن عني.. بحبكن كتير".

وكانت نوال الزغبي، قد أحيت أمس الجمعة، حفلا غنائيا في سوريا بعد غياب سنوات عديدة عن الحفلات بها، وتعرضت لوعكة صحية قبل الحفل، وكان من المقرر أن تدخل المستشفى، ولكنها رفضت احتراما لجمهورها الذي انتظرها ساعات، لتعود بعد انتهاء الحفل إلى لبنان، وتُنقل لأحد المستشفيات بها، وهو ما ذكرته صحف لبنانية.