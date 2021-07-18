بدرية طلبة تدعو لياسمين عبدالعزيز (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة بدرية طلبة، لصديقتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تمر بوعكة صحية.

ونشرت بدرية مقطع فيديو يجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف سلامة يانور عيني ربنا يقومك بالسلامة لحبايبك ولجمهورك اللي بيحبك وبيدعيلك من قلبه بالشفا وربنا يبعد عنك العين".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".