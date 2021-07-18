حلا شيحة توجه رسالة جديدة لوالدها: "متفهمة حبك وخوفك عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة جديدة لوالدها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، أكدت خلالها أنه أعز الناس، وأنها تحبه.

وعلقت حلا على الصورة "حبيبي والدي الغالي أعز الناس.. بحبك، ومحدش حيقدر يخالف بينا أبداً وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس، أنت غالي عندنا كلنا".

جدير بالذكر أن والد حلا شيحة، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، تحدث في مداخلات هاتفية أمس لعدد من البرامج عن رفضه لمنشور ابنته الذي عبرت فيه عن استيائها من طرح كليب لتامر حسني ضم مشاهدها من فيلم "مش أنا"، خاصة وأن الطرح جاء في أيام ذات قدسية للمسلمين، العشر الأوائل من ذي الحجة، وطالب شيحة حلا بالاعتذار لمصر كلها.