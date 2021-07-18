ياسمين عبدالعزيز تدخل العناية المركزة وزوجها يطلب من الجمهور الدعاء لها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 4 دقائق

بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين، وسط غموض حول طبيعة مرضها، تستكمل الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، العلاج في غرفة العناية المركزة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هناك تكتم بالغ من أسرة الفنانة المصرية بشأن طبيعة المرض الذي أصابها، في الوقت الذي اكتفى فيه المقربون منها بالتنويه إلى أن حالتها الصحية ليست جيدة.

الفنان أحمد العوضي، أعلن في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، اليوم الأحد، عن خضوعها للرعاية الصحية في العناية، طالبا من الجمهور الدعاء لها.

وأكد أنه لم يدل بأي تصريحات عن حالة ياسمين، مطالبا بعدم نقل أي تصريح عن حالة زوجته إلا من خلاله فقط.

وفي وقت سابق، أعرب العوضي في منشور طويل عن ضعفه أمام مرض زوجته، ثم دعا الله أن يمنّ عليها بالصحة والعافية.

أما شقيقها وائل عبد العزيز، فقد وصف في منشور آخر له أن حالة ياسمين عبد العزيز “خطرة”.

من جانبه، أشار الفنان المصري أحمد حلمي في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز “صعبة”، طالبا من الجمهور أن يتذكرها بالدعاء.

الفنان صلاح عبدالله، هو الآخر، طلب من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي أن يدعوا لها، مشيرا إلى أنها كانت تقف إلى جواره في الظروف الصحية الصعبة التي مر بها منذ 2010.

وتسبب الاهتمام الواسع بحالة الفنانة المصرية دون توضيح لحقيقة مرضها في إثارة حالة من الغموض حول طبيعة المرض الذي تعاني منه.