أحمد العوضي يكشف تطورات الوضع الصحي لياسمين عبد العزيز

كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 03:51 مساءً - كشف الفنان ” أحمد العوضي ” عن تطورات الوضع الصحي لزوجته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” بعد إعلانه خلال الساعات القليلة الماضية عن خضوعها لعملية جراحية دون الكشف عن تفاصيلها مطالبا من الجمهور الدعاء لها .
فكتب أحمد العوضي في منشور له عبر حسابه على ” فيس بوك ” : ” يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط .. وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل ” .
وتابع : ” هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم .. دي كفاية أنها تهون عليها .. شكرا ليكم ” .
ويأتي منشور أحمد العوضي بعد تدوينة للفنان وائل عبد العزيز أثار من خلالها حالة من الجدل والقلق بعد أن تحدث عن أن شقيقته في حالة حرجة .
فكتب وائل عبدالعزيز مطالبا بالدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز : ” صباح الخير .. أنا كل اللي هقدر اقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة ” .
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