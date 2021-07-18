سمير غانم و«هنيدي» و«حلمي» ضمن القائمة.. تعرف على خريطة برامج وأفلام العيد بـ MBC

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

باقة متنوعة من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة، تقدمها شبكة قنوات «MBC مصر«، في عيد الأضحي تبدأ غدًا، وذلك عبر قناتي MBC مصر، وMBC مصر2، حيث تنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة في العاشرة صباحاً، إلى جانب من مناسك الحج حتي السابعة مساءً.



كما تعرض في الثانية عشر مساءً فيلم «الرسالة» بطولة عبدالله غيث، ومني واصف، وعلى مدار أيام العيد وبداية من الثلاثاء تعرض MBC مصر يومياً في الحادية عشر صباحاً حلقات مُجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر"، وتعرض يومياً طوال أسبوع العيد في العاشرة مساء فيلم عربي، حيث تعرض غدًا، فيلم «البدلة» بطولة تامر حسني، أكرم حسني، وفي الثلاثاء فيلم «حملة فريزر» بطول شيكو، هشام ماجد، والأربعاء فيلم «عنتر إبن إبن شداد» بطولة محمد هنيدي، باسم السمرة، و«الخميس» فيلم «الخلية» بطولة أحمد عز، محمد ممدوح، و«الجمعة» فيلم «لف ودوران» بطولة أحمد حلمي، دنيا سمير غانم.

كما تحتفي القناة بالفنان الكبير الراحل سمير غانم حيث تعرض يومياً في الثالثة عصراً مسرحية من بطولته، والتي تبدأ من الثلاثاء بمسرحية «الزهر لما يلعب»، وفي اليوم التالي «سيبوني أغني»، والخميس تقدم «مراتي زعيمة عصابة»، بينما الجمعة تعرض مسرحية «دو ري ما فاصوليا».

وتعرض يومياً في الثانية عشر ظهراً فيلم هندي، بدءًا من الثلاثاء وحتى السبت المقبل تباعًا، حيث تعرض أفلام، «سوبر 30» بطولة هيريثك روشان، وميرنال ثاكور،، «سفاحين الهند» بطولة اميتاب باتشان، وعامر خان، وكاترينا كيف، و«المتمرد3»، بطولة تايجر شروف، وشراداها كابور، وديشا باتاني، بالإضافة إلى فيلم «مسافري الحب» بطولة سلمان خان، و«آيوش شارما»، و«أرينا حسين»، وكذلك فيلم «فتاة الأحلام» بطولة ايوشمان كورانا، ونوشرات بهروشا، وفيجاي راز.

وتعرض قناة «MBC مصر2«يومياً في سهرتها الأولي بداية من12 مساءً فيلم أجنبي، حيث تعرض بدءًا من الثلاثاء فيلم «حياة» بطولة رايان رينولدز، وريبيكا فيرجسون، ويليها «جريمة في قطار الشرق» بطولة جوني ديب، وميشيل فايفر، وديزي ريدلي، وفي الخميس تعرض«الثمانية المكروهون» بطولة صامويل جاكسون، وكورت راسل، وجينيفر جيسون لي، و«رجل الغزل» بطولة جاي بيرس، وبيرس بروسنان، وميني درايفر، بالإضافة إلى «لوجان» بطولة هيو جاكمان، ودافني كين.