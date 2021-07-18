شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي: حالة ياسمين عبدالعزيز مستقرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

اكد الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، استقرار حالة زوجته الصحية، نافيا صحة ما تردد عن عدم استقرار حالتها خلال الساعات القليلة الماضية.



وقال العوضي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد: "الحمد لله حالة ياسمين تشهد تحسنا ومستقرة"، معربا عن استيائه إزاء ما تردد عن الحالة الصحية لزوجته.

وأضاف العوضي: "لم أدل بأي تصريح عن حالة ياسمين، غير أنني طلبت فقط من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل".

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد أجرت عملية جراحية أمس في إحدى المستشفيات الخاصة، وطلب الفنان أحمد العوضي، الدعاء من الجمهور مجددًا لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها غرفة العمليات.

كتب أحمد العوضي: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا ... أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة ... أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه ... بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه».

وتابع قائلًا: «أنا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره ... وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك».

واختتم أحمد العوضي، حديثه قائلاً: «قومي عشان انا بحبك... بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته .. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا ... اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي .. انا بحبك .. ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. هي دلوقتي محتاجه دعواتكم».

وقد تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائمة تريند جوجل بأكثر من 20 ألف عملية بحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، عن تطورات حالتها الصحية مؤكدًا أنها خطرة، أثناء خضوعها لجراحة عاجلة مساء أمس السبت، وطالب جمهورها بالدعاء لها.

وقام الفنان خالد الصاوي، بالدعاء لصديقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، وطلب من الجمهور الدعاء لها.

وانضم الفنان كريم فهمي إلى قائمة الفنانين الداعمين لياسمين عبد العزيز في محنتها الصحية، وطلب من الجمهور الدعاء لها، وشدد على ثقته في أن تتجاوز زميلته هذه المحنة الصعبة.

قامت الفنانة منى زكي بالدعاء لصديقتها الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

ونشرت الفنانة منى زكي عبرحسابها Instagram الخاص بها نشرت منى زكي صورة لياسمين عبد العزيز وعلقت عليها:«يا رب بحق الأيام الكريمة دي تقومي بالسلامة يا ياسمين وترجعي لولادك وبيتك.. ادعو لها تقوم بالسلامة يا رب» وقام الفنان أحمد حلمي، بالدعاء لصديقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، وطلب من الجمهور الدعاء لها. حيث قام عدد كبير من الفنانين بدعم ياسمين عبد العزيز معنويا عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومطالبة محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل .

وكان الفنان أحمد العوضي، طلب من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها غرفة العمليات، وكتب: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن تفاصيل الحالة الصحية التي تمر بها الفنانة، حيث أكدت أنها بحالة صحية خطيرة، بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية «استئصال ورم لمفاوي حميد بالرحم» تكيس على المبيض، استلزمت إزالة جزء من الأمعاء.