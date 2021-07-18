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شكرا لقرائتكم خبر عن الليثي: بث شعائر الحج لجميع الإذاعات والتليفزيونات الحكومية والخاصة في مصر والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021
صرح الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية أنه تم التنسيق مع جميع القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية العربية والإسلامية لبث شعائر الحج والوقوف بعرفه
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وأضاف الليثي أنه سيتم التنقل التليفزيوني والإذاعي نقلا عن التليفزيون السعودي، في تغطية وبث مباشر مفتوح، من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدءا من يوم التروية حتى يوم الثالث عشر من الشهر، لنقل مناسك الحج من منى وعرفات، ومزدلفة
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كما سيتم النقل المباشر لصلاتَيْ الظهر والعصر جمعاً وقصراً مع خطبة عرفات، ثم الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بالإضافة إلى نقل صلاة عيدالأضحى المبارك من المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم العاشر من ذي الحجة.