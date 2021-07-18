الليثي: بث شعائر الحج لجميع الإذاعات والتليفزيونات الحكومية والخاصة في مصر

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

صرح الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية أنه تم التنسيق مع جميع القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية العربية والإسلامية لبث شعائر الحج والوقوف بعرفه

وأضاف الليثي أنه سيتم التنقل التليفزيوني والإذاعي نقلا عن التليفزيون السعودي، في تغطية وبث مباشر مفتوح، من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدءا من يوم التروية حتى يوم الثالث عشر من الشهر، لنقل مناسك الحج من منى وعرفات، ومزدلفة