آخر تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز.. غيبوبة تامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان تامر مجدي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية.

وكتب تامر مجدي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية".

واستطرد تامر مجدي معلقا على صورة نشرها للفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلا:" أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار.. الطف بيها يارب".

جاء ذلك بعدما كتب في وقت سابق:" سلامتك ياست البنات يا غالية.. دعواتكم في الأيام المفترجة ربنا يشفيها وتقوم من العملية بالسلامة".

وتداول عدد من المواقع الإلكترونية خبر تعرض ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عن ذلك خطأ جراحي من أحد الأطباء، أدى لإصابتها بتلوث بكتيري نقلت على إثره إلى غرفة العناية المركزة.

وحرص عدد من النجوم على الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية كان آخرهم خالد الصاوي وبدرية طلبة، ومن بينهم منى زكي وصبا مبارك وأحمد حلمي وسوسن بدر.

ونشر خالد الصاوي، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وعلق عليها: "أختي الجميلة ياسمين عبدالعزيز شفاكِ الله وعفاكِ أنتِ قوية ومؤمنة ومحبة للحياة كما عرفتكِ دائما".

وأضاف الصاوي: "في هذه الأيام الكرام أسأل الله العلى القدير أن يتم شفاؤه عليكِ لتعودي لزوجك الصديق العزيز أحمد العوضى وبيتك وأبنائك".

وكشف الفنان وائل عبدالعزيز عن تطورات حالة شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية مساء أمس.

وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه بموقع فيسبوك:" أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتى ادعو لياسمين حالتها خطرة".

وكان آخر ظهور للنجمة ياسمين عبد العزيز من غرفة العمليات قبل إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.