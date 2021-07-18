شكرا لقرائتكم جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف عدد من نجوم الفن عن تواجد الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، في أحد المستشفيات، من أجل إجراء جراحة صعبة لم يتم الكشف عن طبيعتها.

من جهته، وجه الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز رسالة مؤثرة إلى زوجته، مؤكدا أنه يظهر أمام الجميع كشخص قوي، "لكنه في الوقت الحالي هو أضعف إنسان على وجه الأرض لأن روحه ليست معه".

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وأشار إلى أنه شخص ضعيف للغاية بدون زوجته، وعليها أن تكون بخير وأن تنهض سريعا، معتبرا أن هذه هي المرة الأولى التي يكتب فيها دون أن يكون لديه تفكير فيما سيكتبه.

"أحبها ألف مرة"

كما طلب منها أن تنهض سريعا، لأن "هناك وعداً من جانبها له وعليها أن تنفذه، معترفاً بأنه يحبها ألف مرة".

وظل العوضي يتغزل في زوجته ويساندها معنويا ويؤكد على حبه لها في كلماته، مطالبا الجمهور في النهاية أن يدعو لها، لأنها تحتاج إلى دعواتهم في الوقت الحالي، بعد أن كانوا يدعون لها بالنجاح.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

دعم الأصدقاء

لم يقتصر الأمر على العوضي، حيث قام عدد كبير من الفنانين بدعم ياسمين عبد العزيز معنويا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومن بينهم منى زكي التي نشرت صورتها، وتمنت أن تتجاوز هذه المحنة سريعا وتعود إلى منزلها وأبنائها، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

كما قام بالأمر نفسه الفنان أحمد حلمي، الذي وصف الجراحة التي تخضع لها ياسمين عبد العزيز بالصعبة، وطلب من الجمهور الدعاء لها.

وانضم الفنان كريم فهمي إلى قائمة الفنانين الداعمين لياسمين عبد العزيز في محنتها الصحية، وطلب من الجمهور الدعاء لها، وشدد على ثقته في أن تتجاوز زميلته هذه المحنة الصعبة.