خالد الصاوي يطلب الدعاء لياسمين عبد العزيز

كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 02:43 مساءً - وجه الفنان ” خالد الصاوي ” رسالة إلى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” طالبهم من خلالها بالدعاء إلى الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” .
فنشر خالد الصاوي صورة تجمعه بياسمين عبد العزيز وكتب في تعليقه عليها : ” أختي الجميلة ياسمين عبد العزيز شفاكي الله وعافاكي إنتي قوية ومؤمنة ومحبة للحياة كما عرفتك دائما ” .
وتابع : ” في هذه الأيام الكرام أسأل الله العلي القدير أن يتم شفاءه عليكي لتعودي لزوجك الصديق العزيز أحمد العوضي وبيتك وأبنائك ومحبينك في أفضل حال ” .
وأضاف خالد الصاوي : ” أتوجه لجمهوري وجمهور ياسمين وعوضي بطلب الدعاء لها بالشفاء العاجل ” .
يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد أعلن منذ ساعات عن تواجد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بغرفة العمليات حيث تخضع لعملية جراحية دون أن يكشف عن تفاصيلها .
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