ياسمين صبري تتألق بشعر مبلول وسترة غرق حمراء!

كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 02:43 مساءً - تألفت الفنانة المصرية ياسمين صبري بمجموعة صور جديدة شاركتها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعية من اجازتها الصيفية التي تقضيها مع زوجها رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة بسيطة حيث كانت ترتدي سترة غرق حمراء وتضع يدها على شعرها المبلول اثناء ممارستها احدى الرياضات المائية.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/yasminesabri/status/1416706446255955968?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت ياسمين صبري قد شاركت قبل ذلك صورة لها ظهرت فيها بفستان صيفي انيق من داخل يخت زوجها.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/yasminesabri/status/1416088757208485898?ref_src=twsrc%5Etfw

هذا وما زال جمهور ياسمين صبري، ينتظر الإعلان عن المفاجأة التي لمحت للكشف عنها خلال الأيام المُقبلة بعد طرحها سؤالين أمام جمهورها، عبر حسابها على تويتر، حيث علقت: “‏ما هو الشيء والشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة؟”.

ثم أضافت في تغريدة أخرى: “‏ما هي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلى في عالمي؟”.