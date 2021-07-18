نوال الزغبي توضح حقيقة تعرضها للتسمم

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

أوضحت النجمة نوال الزغبي، حقيقة تعرضها لحالة تسمم بعد حفلتها الأخيرة التي أحيتها فى صيدنايا.



وغردت نوال الزغبي، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "قرأت أخبارًا عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق بصيدنايا وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبدًا وتداوله بهذه الصيغة مؤذي، الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح".

نوال الزغبى

وقد طمأنت نوال الزغبى جمهورها على حالتها الصحية، بعد دخولها المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية، وقالت نوال الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "الحمدالله صرت أحسن ومرقت على خير، خرجت من المستشفى! شكرًا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير".

وكانت نوال الزغبي قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" عن اسم الألبوم وهو “عكس الطبيعة"، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت النجمة نوال الزغبي أول أمس الجمعة 16 يوليو، حفل غنائى بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.