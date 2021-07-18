كلمات مؤثرة من أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الأخيرة، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".



وأضاف العوضي: "انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك "، واختتم كلامه: "ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".

وسرعان ما حصد البوست الذى نشره العوضي عبر حسابه الشخصى، على عدد كبير من التعليقات التى تتمني الشفاء للنجمة ياسمين عبد العزيز فى ازمتها الصحية.