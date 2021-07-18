أشرف زكى: أقاضى حاتم الحوينى.. وحلا شيحة لن تعود للنقابة مرة أخرى

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

قال أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن أزمة الفنانة حلا شيحة أكبر من أن هناك فنانة تعتزل الفن، مشدداً على أنه لن يصمت عما قاله السلفى حاتم الحوينى في حق الفن والفنانين وإهانته للنقابة، مؤكداً أنه تقدم ببلاغ في حق السلفى، وتابع: "هناك من يتصيد الفنانات وهناك جوائز لمن يصطاد اليمامة.. تتكشف خيوط اللعبة والمؤامرة التي يلعبوها على بناتنا.. لقاؤنا في المحكمة ومش هنسيب حقنا وأحنا جاهزين أوى".



وأضاف، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر قناة "mbcمصر"، أن ملف الفنانة حلا شيحة انتهى ولن تعود للنقابة مرة أخرى، وتابع:" موضوع حلا خلص ولن تعود للنقابة مرة أخرى.. لا هي ولا من على شاكلتها..عاوزه تعتزل.. تعتزل وتسبنا في حالنا".

ولفت نقيب المهن التمثيلية، إلى أنه لن يترك السلفى حاتم الحوينى، وتابع:"بينى وبين من أخطأ القضاء وأرجو ألا يبكى كما فعل غيره..وأحنا مش هنسيب حقنا.. أهلاً بكم وهذا أسلوبكم.. هذه ألفاظهم واحنا مستعدين ليهم أوى.. هو غلط في كل الفنانين والمبدعين والمثقفين..أحنا للأسف كنا مخدوعين وبنصدقهم".