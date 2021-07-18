شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد النهائي للمهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الـ 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل يوم 27 سبتمبر، ويختتم فعالياته يوم 9 أكتوبر 2021، ويقام حفلي الافتتاح والختام علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

المهرجان القومي للمسرح المصري تتنافس فيه العروض المسرحية المصرية خلال مسابقتين فقط هما : مسابقة للعروض المسرحية ، ومسابقة أخري للمقال ، والتى تنقسم إلى : "النقدى التطبيقى" و"الدراسة النظرية"، أما الجهات التى يحق لها الاشتراك فى مسابقة العروض المسرحية فهى : (البيت الفنى للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية .

بالإضافة للجهات الإنتاجية الآتية : مركز الهناجر للفنون ومراكز الإبداع الفني وفرق المسرح الخاص والمعهد العالى للفنون المسرحية والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعى والعرض الفائز من مسابقة الجامعات وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح الكنسى ومنظمات المجتمع المدنى وزارة الشباب وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالى) .