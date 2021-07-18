شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي يدعم ياسمين عبد العزيز: "انتي قوية ومؤمنة ومحبة للحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان خالد الصاوي، رسالة دعم إلى النجمة ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، ونشر الصاوي صورة تجمعهما على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق قائلا: "أختي الجميلة ياسمين عبد العزيز شفاكِ الله وعافاكِ.. انتي قوية ومؤمنة ومحبة للحياة كما عرفتك دائما".



خالد الصاوي على فيس بوك

وطالب الفنان خالد الصاوي، من جمهوره هو وياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بالدعاء لها في هذه الأيام، قائلا: "في هذه الأيام الكرام أسأل الله العلي القدير أن يتم شفاءه عليكِ لتعودي لزوجك الصديق العزيز أحمد العوضي وبيتك وأبنائك ومحبينك في أفضل حال. أتوجه لجمهوري وجمهور ياسمين وعوضي بطلب الدعاء لها بالشفاء العاجل".



خالد الصاوى وياسمين عبد العزيز

وكان قد وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الأخيرة، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

وأضاف العوضي: "أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك "، واختتم كلامه: "ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".